Een treurig record: Het was nog nooit zo warm op Spitsbergen

Spitsbergen registreerde zaterdag een temperatuurrecord. Het was er 21,7 graden. Hoe warm het normaal is? Hooguit een graad of 8.

Volgens een studie warmt het noordpoolgebied twee keer zo snel op als de rest van de planeet. Het is op Spitsbergen al dagen rond de 21 graden, maar daarmee bleef de temperatuur net onder het record van 21,3 graden uit 1979. Tot zaterdag later op de middag. Toen tikte het kwik dus even de 21,7 graden aan.

De eilandengroep, die eigenlijk Svalbard heet, kent normaal gesproken in deze tijd van het jaar temperaturen van 5 tot 8 graden. De hittegolf die al een aantal dagen duurt is dan ook een gigantisch verschil met normaal. Maar het hele jaar is het al veel te warm. Sinds januari liggen de temperaturen in het hele Noordpoolgebied vijf graden boven gemiddeld met een piek van 38 graden in Siberië net onder de poolcirkel.

Volgens een recent rapport zal de gemiddelde temperatuur op Spitsbergen tussen 2070 en 2100 met 7 tot 10 graden zijn gestegen. De veranderingen zijn al zichtbaar. Tussen 1971 en 2017 liep de gemiddelde temperatuur al op met 3 tot 5 graden.