Dinosaurus met botkanker ontdekt

Kanker lijkt een ziekte van de moderne tijd, maar nu blijkt dat ook dinosaurussen al kanker kregen. Wetenschappers hebben voor het eerst een bottumor ontdekt bij een dino.

Het gezwel zo groot als een appel werd gevonden bij een centrosaurus, wiens fossiel in 1989 werd opgegraven in het Canadese Alberta. De 6 meter lange planteneter leefde zo’n 70 miljoen jaar geleden. Het fossiel had een afwijkend kuitbeen. Lang werd gedacht dat het om een breuk ging, maar nieuwe scans tonen aan dat de uitstulping een kwaadaardige tumor is.

Paleontoloog David Evans van de universiteit van Toronto zegt tegen persbureau Reuters dat hoe groot en sterk dinosaurussen ook lijken, ze dezelfde ziekten kunnen krijgen als mensen. De vorm van botkanker komt vooral voor bij de snelgroeiende botten van kinderen en jongeren.

Vermoedelijk hadden dinosaurussen er last van, omdat ze ook heel snel groeiden. “Dino’s lijken mythische beesten, maar ze waren ademende dieren die vreselijke verwondingen en ziektes konden oplopen”, zegt Evans. Overigens was de tumor niet de doodsoorzaak. Vermoedelijk is het dier samen met de rest van de kudde om het leven gekomen door een overstroming.