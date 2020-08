Ook het laatste ijsplateau van Canada is ingestort

Er was nog één compleet ijsplateau over in Canada. Ook dat is nu in zee gestort. In een paar dagen tijd verdween zo’n 80 vierkante kilometer ijs, ongeveer de helft van het plateau, in de Noordelijke IJszee. Dat melden wetenschappers aan CBS News.

De Milne Ice Shelf is een stuk ijs dat vastzit aan de rand van Ellesmere Island. Daar ligt het al zo’n 4.000 jaar, maar in nauwelijks 48 uur tijd is de ijsplaat met 43 procent gekrompen. De oorzaak? Stijgende temperaturen uiteraard, in combinatie met aflandige wind en open water.

“Deze drastische aftakeling van ijsplaten heeft duidelijk te maken met klimaatverandering’’, zegt Luke Copeland, gletsjerspecialist van de Universiteit van Ottawa tegen CBS. “Deze zomer is het tot 5 graden warmer dan gemiddeld in de periode 1981-2010. En in deze regio gaat de opwarming twee tot drie keer zo hard als elders in de wereld.’’