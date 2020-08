Hoe kan het dat het water op is?

Er zijn genoeg landen waar het veel langer warm en droog is, neem Spanje of Griekenland. Daar komt er wel gewoon de hele zomer water uit de kraan. Waarom is het dan in Nederland na een paar hete dagen al bijna op?

Het is voornamelijk een samenloop van omstandigheden, waarop we niet zijn voorbereid. Vanwege het coronavirus zijn er veel meer mensen op vakantie in eigen land of ze blijven thuis, legt RTL Nieuws uit in een informatief filmpje. Die mensen gebruiken allemaal extra water. Het zorgt onder meer voor tekorten in vakantiegebieden, zoals de Veluwe.

Zwemmen en sproeien

Daarnaast is het droog en dus gaan al die mensen, die thuis zijn gebleven en juist van hun tuin willen genieten, volop in de weer met de sproeier om te voorkomen dat ze in een woestijn hun barbecuetje aan moeten doen.

Verder is het opzetzwembad razend populair en liefst een van behoorlijke afmetingen. Dat kost meer water dan je verwacht. Als een kwart van de huishoudens een flink opzetzwembad heeft en dat drie keer in een zomer ververst dan heb je 5 miljard liter extra drinkwater nodig. Dat is wat 6 miljoen mensen normaal in 5 dagen gebruiken.

Geen grote opslagtanks

Het heeft tot gevolg dat er nog nooit zoveel drinkwater is verbruikt op hete dagen. Toch heeft Vitens, een waterbedrijf dat bijna in de problemen is gekomen, een leveringsplicht. Het mag in principe niet zo zijn dat er geen water meer uit de kraan komt. Vitens kan ook wel aan extra water komen, maar makkelijk is het niet. We hebben in Nederland geen grote opslagtanks, wel hebben we reinwaterkelders, maar daar zit maar water in voor één dag. Eventuele extra productielocaties heb je ook niet in een week bijgebouwd.

Bovendien zit er een grens aan hoeveel grondwater een bedrijf uit de grond mag halen. Daarover zijn afspraken gemaakt met de Provincie, omdat er anders te weinig water is voor de boeren en de natuur. Maar: echt op is het water niet. Als het nodig is dan zal er wel extra grondwater worden opgepompt. Maar dat blijft niet zonder gevolgen en dus moeten we zuinig aan doen.