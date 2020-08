Vertederend: Ook katten steunen elkaar in coronatijd

Het zijn niet de gemakkelijkste tijden. Het coronavirus laait weer op en de toekomst blijft onzeker. Als kat kun je het normaal gesproken prima zelf af, maar soms heb je toch even een arm om je schouder nodig. En dan is er gelukkig een goede vriend in de buurt, die een poot op je rug legt en je eens even goed in de ogen kijkt.

Pat Kohler plaatste de prachtige plaatjes van de twee katten op Facebook. Ze zaten op de rand van een balkon met uitzicht op de baai van Marsaxlokk, een vissersdorpje op Malta.

Foto: Pat Kohler



De rode kat troost zijn zwarte kameraad. Die heeft het moeilijk en wil gewoon een knuffel. De anderhalve meter afstand, daar doen ze niet aan.

Foto: Pat Kohler

De twee makkers gaan na hun intieme moment snel weer ieder huns weegs: tijd om een beetje te relaxen bij de ondergaande zon. Ondertussen gaan hun foto’s viraal op het kleine eiland.