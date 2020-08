Spectaculaire beelden van ‘omgekeerde waterval’ bij Sydney

Water stroomt van boven naar beneden, iets met zwaartekracht. Des te vreemder is het om water omhoog te zien bewegen. Dat gebeurde aan de zuidkust van Australië, waar sterke wind en aanhoudende regen het water hoog de lucht in stuwden.

Meteorologen leggen aan de BBC uit dat het fenomeen kan ontstaan als harde wind vanaf de oceaan tegen de kliffen waait en zo het water omhoog dwingt, tegen de waterval in. In het gebied blies de wind met 74 kilometer per uur.

Stormen en hevige regen teisterden de afgelopen dagen Sydney en de provincie New South Wales. Het leverde spectaculaire plaatjes op.