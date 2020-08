Heftige beelden uit China: grootste dam ter wereld kan druk maar net aan

De Drieklovendam, die in de Chinese rivier de Yangtze ligt, heeft haar maximum capaciteit bijna bereikt. Even werd er gevreesd dat ‘s werelds grootste dam het niet zou houden, maar autoriteiten stellen de bevolking gerust.

Grote hoeveelheden regen zorgen al maanden voor heftige overstromingen in China. Nooit eerder had de beroemde dam het zo zwaar. Er stroomde zelfs 75 miljoen liter water per seconde door heen. Het maximum zou 98,8 miljoen liter water per seconde bedragen. Het waterpeil steeg zaterdag tot 165,5 meter. De gigantische waterkrachtcentrale zou 175 meter aan kunnen.

Miljoenen mensen ervaren overlast door de overstromingen. Alleen al in de stad Chongqing moesten 300.000 inwoners worden geëvacueerd. Honderden zijn om het leven gekomen.