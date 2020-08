IJsbeer doodt Nederlandse toerist op camping Spitsbergen

Een ijsbeer heeft een Nederlandse toerist gedood op een camping in de buurt van Longyearbyen, de grootste plaats van het Noorse Spitsbergen.

De 38-jarige man werd rond 4 uur ‘s nachts in zijn tent aangevallen. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

De beer is op een parkeerplaats bij het vliegveld doodgeschoten door lokale bewoners. Volgens de Noorse zender NRK waren er nog zes mensen op de camping aan het kamperen. Vuurwapens en andere middelen om de beren af te schrikken zouden er niet zijn toegestaan.

De laatste weken zijn er veel ijsberen gesignaleerd in en rond Longyearbyen. Het was reden voor onderzoekers van het lokale onderzoekscentrum om in deze periode niet te gaan kamperen langs de kust.

In het gebied zijn sinds 1971 nog maar 5 mensen gedood door ijsberen. Toch waarschuwen autoriteiten altijd voor het risico. Toeristen die zich buiten de bewoonde gebieden wagen wordt altijd geadviseerd om een vuurwapen mee te nemen als voorzorgsmaatregel.

De laatste keer dat iemand op Spitsbergen werd gedood door een ijsbeer was in 2011, toen een 17-jarige Britse jongen tijdens een vakantie op een camping werd aangevallen.