Dierenbeul of sekte: al tientallen Franse paarden op rituele wijze verminkt

Er is grote onrust onder Fransen die een paard in een wei hebben lopen. Er waart namelijk door Frankrijk een dierenbeul, of een groep dierenbeulen die al tientallen paarden hebben gemarteld en gedood. “Alsof hier slagers aan het werk waren die exact weten hoe ze moeten snijden. Want ze gaan met een haast chirurgische precisie te werk”, zegt de woordvoerder van de gendarmerie van Auxerre, in Bourgondië. In die streek begon de reeks gewelddaden tegen paarden. Het Nieuwsblad schrijft er over

In Bourgogne-Franche-Comté, een regio met meer paarden en koeien dan mensen, werd een landbouwer gewaarschuwd door zijn gillende varkens. “Ik hoorde onmiddellijk dat er iets aan de hand was en heb me naar de weide gehaast”, zegt hij. Daar zag hij de daders nog op de vlucht slaan. Eentje kon hij inhalen, maar het leverde hem een diepe snijwonde op aan de arm.

In de weide vond hij twee van zijn paarden, dood. “De zijkant was letterlijk opengesneden”, zegt hij in Franse lokale media. En van beide dieren het rechteroor afgesneden een meegenomen door de daders. Dat ontbrekende rechteroor keert als merkteken terug.

Pauline Sarrazin, paardenliefhebster en -eigenares uit Dieppe heeft intussen een Facebookgroep opgericht opm paardeneigenaars in Frankrijk te waarschuwen dat ze hun dieren beter op stal houden. Haar eigen paard Lady werd ook slachtoffer van de dierenbeulen. De groep telt intussen 17.000 leden. De politie heeft al weet van dertig incidenten, maar heeft nog altijd geen flauwe idee wie de daders of hun motieven zijn.

In de Vendée, in de Jura, de Somme, de Rhône, de Puy-de-Dôme, Normandië en het zuidwesten zijn paarden afgeslacht, waarbij hun rechteroor is afgesneden. De politie heeft geen idee door wie en waarom