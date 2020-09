Binnenkort is op zee oppervlak zo groot als Nederland bebouwd

In 2028 is bijna 40.000 vierkante kilometer van de wereldzeeën bebouwd. De wind- en zonneparken, maar ook grote boorplatforms en havens nemen over niet al te lange tijd een oceaanoppervlak in beslag ter grootte van Nederland.

Nu al is er 32.000 vierkante kilometer bebouwd, maar er wacht ons een heuse mariene bouwexplosie. Dat de mens steeds meer ruimte inneemt op zee was wel bekend, maar hoe groot de ingenomen oppervlakte precies was, is nooit berekend. Nu wel: het gaat om 0,008 procent zee dat door mensen is bewerkt. Daarover schrijven onderzoekers in vakblad Nature Sustainability.

Dat lijkt niet veel, maar het is nu al een groter oppervlak dan heel België en het wordt dus nog veel meer. Bovendien is er door die bebouwing maar liefst 2 miljoen vierkante kilometer, oftewel 0,5 procent van de oceaan aangetast.

“De cijfers zijn zorgwekkend,” vindt onderzoeker Ana Bugnot. “Zo neemt de infrastructuur voor energie en aquacultuur – inclusief de benodigde kabels en tunnels – naar verwachting met 50 tot 70 procent toe tegen 2028. Er is een gebrek aan informatie als het gaat om bouwplannen op zee, omdat in grote delen van de wereld de regulering gebrekkig is.”