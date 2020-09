IJs in de Beringzee smelt veel harder dan gedacht

In 5500 jaar tijd lag er nog nooit zo weinig ijs in de Beringzee. Dat blijkt uit onderzoek naar de vegetatie in de zee tussen Alaska en Rusland.

De wetenschappers, wiens studie in vakblad Science Advances verscheen, onderzochten de turflagen, die zich ophopen op het onbewoonde eiland St. Matthew. Teamleider Miriam Jones vertelt dat een bodemmonster is genomen tot 1,45 meter diep. De veranderingen die daarin te zien waren, zijn in 5500 jaar niet voorgekomen.

Het ijs op de Noordpool en in de Beringzee smelt in de zomer en groeit aan in de winter. Satellietbeelden hebben aangetoond dat het ijs op de Noordpool door de opwarming van de aarde snel afneemt, maar tot nu toe werd gedacht dat het ijs in de Beringzee vrij stabiel is en enkel in de afgelopen twee jaar sterk was geslonken.

De nieuwe studie toont aan dat de situatie veel ernstiger is. “Er is meer aan de hand dan louter temperatuurstijging. We zien een verandering in de circulatiepatronen in zowel de oceaan als de atmosfeer”, aldus Jones.