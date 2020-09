Deze kamerplant is duizenden euro’s waard

Een paar tientjes betaal je al snel voor een mooie kamerplant, maar in Nieuw-Zeeland was iemand bereid 4600 euro te betalen voor een stuk of vier bladeren in een pot. Het is waarschijnlijk de duurste kamerplant van het land.

De plant stond te koop op veilingsite TradeMe en werd door de verkoper omschreven als een ‘zeer zeldzame’ variant van de ‘hippe’ kamerplant philodendron minima. De plant staat in een pot van 14 centimeter en heeft vier bladeren die elk twee verschillende kleuren hebben. De verkoper begon met een prijs van 1 euro, maar mensen bleven maar bieden.

Uiteindelijk werd het finale bod gedaan door iemand die ergens ten noorden van Auckland woont. Hij moest 8150 dollar afrekenen, oftewel zo’n 4600 euro. De Nieuw-Zeelandse plantendeskundige Mike Hawthorne heeft nog nooit meegemaakt dat een plant voor zoveel geld van de hand ging. Hij verwacht dat de koper ermee gaat kweken.

“Dit exemplaar is in Nieuw-Zeeland erg zeldzaam”, legt Hawthorne uit aan RTL Nieuws. “Ik vermoed dat de kopers deze philodendron minima zullen gebruiken om te gaan kweken, bijvoorbeeld door middel van stekjes en weefsels. Zo kunnen ze later veel meer exemplaren verkopen.”

Bekijk het bijzondere plantje hier.