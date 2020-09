Asfalt bij zonnig weer vervuilender dan de auto’s die erover heen rijden

Niet alleen auto’s vervuilen de lucht met hun smerige uitlaatgassen, ook het asfalt waar ze over heen rijden zorgt voor veel fijnstof. Soms zelfs meer dan het verkeer zelf.

Dat staat in een studie die in Science Advances verscheen. Vooral wanneer het zonnig is, komen er veel gevaarlijke stoffen vrij. “We ontdekten dat het asfalt diverse cocktails van organische verbindingen uitstoot”, verklaart onderzoeksleider Peeyush Khare. Die leiden tot zogenoemde secundaire organische aerosolen (SOA), belangrijke veroorzakers van fijnstof van minder dan 2,5 micrometer dik. Juist die hele kleine stofdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid.

“Het is best beangstigend om de verhoogde uitstoot van enkele van potentieel kankerverwekkende verbindingen op te merken bij een toenemende temperatuur”, reageert onderzoeker Thava Palanisami van de Universiteit van Newcastle. Bij zonnig en warm weer neemt de uitstoot tot wel 300 procent toe. Het asfalt zelf is dan nog vervuilender dan de auto’s die erover heen rijden.