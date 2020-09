Oudewijvenzomer: volgende week mogelijk 25 graden

‘t Is weer voorbij die mooie zomer, het liedje zal de afgelopen week al eens door je hoofd zijn gegaan. Met een schamele 18 graden en een heuse zomerstorm in de laatste week van augustus leek de herfst vroeg van start te gaan dit jaar. Maar houd moed: volgende week kan het echt nog 25 graden worden.

Dan moeten we ons eerst nog wel door een paar natte dagen heen worstelen. “Vandaag is het nog wel aardig, maar daarna zien we twee grijze dagen. Er valt dinsdag en woensdag her en der miezerregen,” deelt Martijn Dorrestein van Buienradar mee aan RTL Nieuws. Vanaf donderdag keert het tij. Al hebben de weergoden nog wel even nodig om de 20 graden weer te halen. Pas zondag is het zover. “Het weer is donderdag helemaal niet verkeerd. Droog, geen harde wind, en steeds warmer. Zondag wordt het 19 tot 23 graden, voor zover we nu kunnen zien,” denkt Dorrestein.

Dauw in de ochtend

En dan komt het verlossende woord van de weerman: “Het lijkt erop dat de temperatuur daarna gaat oplopen, dinsdag richting de 25 graden.” Krijgen we toch nog een oudewijvenzomer. De term verwijst overigens niet naar oudere dames die in vroeger tijden in het nazomerzonnetje zaten, maar naar noodlotsgodinnen uit de Noorse en Germaanse mythologie. In de herfst koelt het ‘s nachts harder af, waardoor het vochtiger is in de ochtend en er meer dauw ligt op het spinrag.

Als het dan mooi weer wordt, glinsteren die draden in het vroege zonlicht. De gedachte is dat de draden haren zijn van de noodlotsgodinnen, die na het kammen achterblijven. Ze beelden de menselijke levensdraden uit. Vandaar dus oudewijvenzomer.