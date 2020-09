Agressieve orka’s vallen boten aan in Spanje

Afgelopen maanden vielen groepen orka’s meerdere keren schepen aan in Spaanse wateren. Ze rammen de romp en beschadigen zo de boten. Spanje waarschuwt kleine boten en zeilschepen om uit de buurt van de dieren te blijven.

Vrijdag nog werd een 12 meter lang zeilschip voor de kust van Coruna in Noord-Spanje zeker 15 keer geramd door een orka. Het roer van de boot was dusdanig beschadigd dat het schip om moest keren. Begin september vielen twee orka’s een zeiljacht van de Spaanse kustwacht aan. Ook dat schip raakte beschadigd.

De 23-jarige zeilster Victoria Morris was doodsbang toen haar zeilboot eind juli bij de Straat van Gibraltar werd aangevallen door negen orka’s. “Het geluid was heel beangstigend. Ze ramden tegen de kiel. Ik was bang dat de boot ging kapseizen”, vertelt ze aan The Guardian. Het 12 meter lange schip draaide 180 graden, het roer brak en de hulpmotor viel uit.

Wetenschappers staan voor een raadsel. “Ik heb nog nooit van dergelijke aanvallen gehoord. Dat een orka een stuk uit een fiberglas roer bijt is ronduit bizar,” zegt Rocío Espada van de Universiteit van Sevilla, die de dieren, die wel 8 meter lang kunnen worden, al jaren bestudeert.

“Soms bijten ze in het roer en laten ze zich meevoeren. Maar dat rammen, dat duidt op stress. De wateren liggen daar vol met visnetten. Misschien is een kalfje er in verstrikt geraakt,” denkt Espada.