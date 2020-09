Waarom je spinnen in huis niet moet doden

Spinnen in huis, vrijwel niemand zit erop te wachten. Sterker nog, zodra iemand ze opmerkt, is meestal het eind van hun leven nabij. Maar hun wraak is zoet: dode spinnen trekken namelijk levende aan. Je kunt ze dus beter met rust laten.

“Spinnen doen niemand kwaad, integendeel,” zegt Koen Van Keer, spinnenspecialist van Natuurpunt, tegen het Vlaamse VTM Nieuws. “Ze eten andere insecten op en zijn dus zeer nuttig in huis. Als je een spin gaat doden, is er meer voedsel voor andere spinnen en zullen ze meer eitjes gaan produceren, waardoor er dus meer spinnen bij zullen komen.”

Een spin doden heeft dus een averechts effect. Daarbij: ze waren er al lang, je zag ze alleen niet. “Spinnen zitten vaak al de hele tijd in huis en verlaten nu pas hun web”, zegt Van Keer, “om op zoek te gaan naar een vrouwtje. Ze verlaten hun web en vallen zo sneller op bij mensen.”

De tip van de spinnenexpert luidt dan ook: “Leef er gewoon mee samen. Ze doen niemand kwaad, integendeel.”