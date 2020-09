Zeespiegel stijgt niet door smeltend poolijs dus waarom is het zo erg?

Amerikaanse wetenschappers maakten maandag bekend dat het ijs op de Noordelijke IJszee geslonken is tot het een na laagste punt ooit sinds het begin van de metingen. Maar net als smeltende ijsblokjes een glas water niet laten overstromen, stijgt ook de zeespiegel niet als het ijs smelt dus waarom is het eigenlijk zo erg?

De trend is duidelijk: het zee-ijs is met 14 procent per tien jaar afgenomen sinds de metingen begonnen in 1979. Al in 2035 kan er voor het eerst een ijsvrije zomer zijn in het Noordpoolgebied, schreven wetenschappers afgelopen maand in Nature Climate Change Het is niet alleen een teken dat de aarde opwarmt, ook het smelten zelf is een groot probleem.

Minder sneeuw voor reflectie zonlicht

Verse sneeuw reflecteert 80 procent van de zonnestralen terug de lucht in. Het diepblauwe water dat voor de gesmolten sneeuw in de plaats komt, absorbeert een ongeveer even groot percentage, waardoor de aarde dus verder opwarmt. En het gaat om een groot gebied: er is al een hoeveelheid ijs verdwenen met een omvang van twee keer Frankrijk, Duitsland en Spanje bij elkaar.

Golfstromen veranderen

De aarde kent een complex klimaatsysteem dat mede wordt geregeld door golfstromen in de oceanen die worden gedreven door wind, getijden en thermohaliene circulatie. Die laatste verandert door temperaturen (thermo) en de zoutconcentratie in het water (haline). Zelfs kleine aanpassingen in de stroom die tussen de polen en de drie grote oceanen beweegt, kan al een vernietigende impact hebben op het klimaat.

IJsberen verdwijnen

Doordat het ijs smelt, is er steeds minder leefgebied voor de ijsbeer. De beren hebben steeds meer moeite om aan hun kostje te komen. Er zijn genoeg beelden opgedoken van uitgemergelde ijsberen, die soms de zomer niet overleven. Volgens een studie die in juli in Nature verscheen is de ijsbeer voor het eind van de eeuw uitgestorven als er niets verandert.