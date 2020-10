Opvallend: klimaatcrisis zorgt vooral voor warmere nachten

De opwarming van de aarde gaat gek genoeg overdag minder snel dan ‘s nachts. Dat komt voornamelijk doordat het wolkendek ‘s nachts de warmte meer vasthoudt.

Het geldt dan ook niet overal, maar wel in meer dan de helft van de regio’s, waarvan onderzoekers van de universiteit van Exeter de temperaturen vergeleken tussen 1987 en 2017. Het verschil was 0,25 graden Celsius tussen de opwarming overdag en ‘s nachts. De oppervlakte van de regio’s die ‘s nachts sneller opwarmen is zelfs twee keer zo groot als die van de regio’s waar het juist overdag sneller warmer wordt, schrijven de wetenschappers in vakblad Global Change Biology.

Bewolking leidt logischerwijs tot afkoeling overdag, maar zorgt er ook voor dat het ‘s nachts minder afkoelt. ,,Opwarmingsasymmetrie heeft mogelijk significante gevolgen voor de natuur”, zegt hoofdonderzoeker Daniel Cox van de Universiteit van Exeter. “We hebben aangetoond dat een grotere opwarming in de nacht gelinkt is aan meer neerslag en belangrijke gevolgen heeft voor de plantengroei en de interactie tussen soorten. Vooral soorten die alleen ’s nachts of overdag actief zijn, zullen worden getroffen.”