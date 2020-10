Amazone bijna op omslagpunt van regenwoud naar droge savanne

Een groot deel van het Amazonegebied dreigt te veranderen van nat groen regenwoud in droge savanne met veel minder begroeiing. Als gevolg van de klimaatcrisis is het omslagpunt veel dichterbij dan gedacht, waarschuwen onderzoekers.

Onomkeerbaar

De aanhoudende droogte en vele bosbranden in de Amazone leiden tot een ander landschap met veel minder bomen en meer gras. Nu al is 40 procent van het Amazonegebied op een punt, waarop het savanne kan worden in plaats van regenwoud, schrijven de wetenschappers in vakblad Nature Communications. Het duurt decennia voor deze omslag zich volledig heeft voltrokken, maar het proces is moeilijk omkeerbaar. Dat is een probleem, omdat regenwouden veel meer verschillende diersoorten herbergen en veel meer CO2 absorberen dan savanne.

Delen van de Amazone kampen al tijden met afnemende neerslag. De bosbranden in het gebied zijn de ergste van de afgelopen tien jaar. Er waren zelfs 60 procent meer brandhaarden dan een jaar eerder.

De val

Hoofdonderzoeker Arie Staal zegt dat regenwouden weliswaar in hun eigen neerslag kunnen voorzien, maar dat daar wel het juiste klimaat voor nodig is. Onder de verkeerde omstandigheden drogen ze uit. En dan ontstaat een neerwaartse spiraal. ,,Het is moeilijk om uit ‘de val’ te komen, die wordt veroorzaakt door het mechanisme waarbij een open, grasachtig ecosysteem sneller in brand vliegt en de branden op hun beurt dat open ecosysteem groter maken”, klinkt het.