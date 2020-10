Zoveel land is er nodig om alle honden en katten op aarde eten te geven

Fikkie, Minoes, Nala of Bello, ze zijn misschien de liefste honden en katten op aarde, maar ze kunnen niet van de lucht leven. En voedselproductie leidt tot CO2-uitstoot. Je huisdier is dus een behoorlijke milieuvervuiler. Onderzoekers zetten op een rijtje hoe groot de schade precies is.

Ze keken alleen naar droog voedsel van honden en katten. De helft daarvan is plantaardig, de andere helft bestaat uit vlees of vis. In totaal blijkt er 49 miljoen hectare landbouwgrond nodig om alle honden en katten van eten te voorzien. Dat is een oppervlak van meer dan elf keer Nederland. In totaal bedraagt de jaarlijkse CO2-uitstoot 106 miljoen ton. Dat is evenveel als de uitstoot van landen als Mozambique of de Filipijnen. Daarmee komt de voedselproductie van huisdieren op de 60ste plek van grootste CO2-uitstoters.

Aangezien er alleen is gekeken naar droog voedsel is de werkelijke impact op het klimaat waarschijnlijk nog groter. “Het voedsel van gezelschapsdieren speelt een aanzienlijke rol bij de opwarming van de aarde,” concludeert onderzoeker Peter Alexander dan ook. “Dit is een onderwerp dat eerder over het hoofd is gezien.”

Bovendien neemt het aantal mensen dat een huisdier heeft toe en daarmee stijgt dus ook de klimaatimpact. “Huisdieren en de manier waarop we ze te eten geven, zou meegenomen moet worden in onze inspanningen om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan,” besluit Alexander.