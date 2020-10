CO2-uitstoot fors gedaald, behalve in één land

Terwijl de mensen zwaar lijden onder de coronapandemie kan de natuur herstellen, althans een beetje. De wereldwijde CO2-uitstoot is inderdaad, zoals in het voorjaar al werd verwacht, behoorlijk gedaald. We hebben gezamenlijk 6,5 procent minder koolstofdioxide de lucht in gejaagd dan een jaar eerder.

De helft van die daling komt doordat er minder grondtransport was. Het aantal mensen, dieren en goederen dat zich verplaatste over de weg nam met 17 procent af. Het land waar de CO2-uitstoot het meest daalde, is Spanje. China was er, economisch gezien, duidelijk het snelst weer bovenop. Daar was de CO2-uitstoot tot 31 augustus maar 2 procent lager dan een jaar eerder.