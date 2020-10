Na juridische strijd van ruim tien jaar krijgt Franse boer Monsanto op de knieën

De Franse landbouwer Paul François is al sinds 2007 in een juridische strijd verwikkeld met de omstreden pesticidenproducent Monsanto. François heeft eindelijk gelijk gekregen van de rechter: hij is vergiftigd door onkruidverdelger Lasso.

Het Franse hof heeft het hoger beroep van Monsanto, dat sinds 2018 onderdeel is van chemiereus Bayer, verworpen. De boer werd in 2004 vergiftigd doordat hij de dampen van Lasso inademde. Sindsdien heeft hij last van neurologische aandoeningen. Het middel werd drie jaar na zijn vergiftiging verboden in Frankrijk.

Monsanto had volgens de rechter moeten waarschuwen voor het gebruik van Lasso in reservoirs, maar sprak zich niet uit over de toxiciteit van het spul. In een aparte rechtszaak eist Paul François nu een schadevergoeding van een miljoen euro.