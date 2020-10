‘Slapende reus’ ontwaakt: voor het eerst bewijs dat methaan vrijkomt in ijszee

Het lijkt erop dat de ‘slapende reus’ van de klimaatcrisis aan het wakker worden is: bevroren methaan is op grote schaal aan het ontdooien in de Noordelijke IJszee voor de kust van Oost-Siberië. Daarover schrijft The Guardian.

Er zijn hoge gehaltes van het broeikasgas gevonden op een diepte van 350 meter in de Laptev-zee bij Rusland. Onderzoekers vrezen dat daarmee een nieuw mechanisme is geactiveerd waardoor de aarde versneld opwarmt.

Methaanbubbels

De sedimenten in de Noordelijke IJszee bevatten enorme hoeveelheden bevroren methaan en andere gassen. Methaan heeft een tachtig keer sterker opwarmend effect dan CO2. Destabilisering van de gassen, die liggen opgeslagen op de bodem van de zee, wordt beschouwd als een van de vier mogelijke scenario’s voor abrupte klimaatverandering.

Het internationale team aan boord van het Russische onderzoeksschip, dat de ontdekking deed, vond diverse methaanbubbels, die nu nog oplosten in het water, maar het methaanniveau was aan de oppervlakte al vier tot acht keer hoger dan normaal.

Omslagpunt

“Op dit moment is het onwaarschijnlijk dat het methaan al een grote impact heeft op de wereldwijde opwarming, maar het punt is dat het proces in gang is gezet. Het Oost-Siberische methaansysteem is verstoord en dat gaat niet meer stoppen,” zegt de Zweedse onderzoeker Örjan Gustafsson van Stockholm University telefonisch vanaf het schip.

De wetenschappers vrezen dat met de destabilisering van het opgeslagen methaan een omslagpunt is bereikt, waardoor de opwarming van de aarde nog veel sneller gaat dan nu al het geval is.

Record

Bij zes meetstations over een oppervlak van 150 kilometer lang en 10 kilometer breed zagen de wetenschappers wolken met methaanbubbels opstijgen uit de bodem. Op één locatie was de methaanconcentratie 1600 nanomol per liter, wat 400 keer meer is dan je zou verwachten.

Op de Noordpool stijgen de temperaturen dubbel zo hard als elders. In Siberië was het in de eerste helft van dit jaar 5 graden warmer dan gemiddeld. Afgelopen winter begon het zee-ijs ongewoon vroeg te smelten en de vorst van deze winter moet nog beginnen, wat opnieuw een record is.