Deens onderzoek: windmolens vormen amper gevaar voor vogels

Mensen die een hekel hebben aan windmolens komen vaak met het argument dat windmolens gevaarlijk zijn voor vogels. FvD en Trump zeggen dat bijvoorbeeld vaak. Alleen: het is niet waar, vogels zijn te slim om zich dood te vliegen tegen windmolenwieken.Deens onderzoekers keken naar de gevaren voor vogels in een windmolenpark dat naast het vogelreservaat Vejlerne ligt. Dagelijks verlaten daar duizenden vogels hun nest om in de nabijgelegen velden voedsel te zoeken. Ze vliegen daarbij langs de windmolens.

Het onderzoek – in opdracht van energiebedrijf Vattenfall uitgevoerd door twee gespecialiseerde consultancybureaus in samenwerking met lokale ornithologen – besluit dat “meer dan 99 procent van de kleine rietganzen en kraanvogels die in het gebied vliegen de wieken ontwijken”. In twee jaar zijn een dertigtal dode vogels aangetroffen onder elf windmolens.

“De resultaten bevestigen dat vogels er verbazend goed in zijn om over of om de windmolens heen te vliegen. Dit is positief nieuws, omdat er bijna geen vogels sterven als gevolg van een botsing en ook omdat het betekent dat de bouw van nieuwe windmolenparken niet per definitie met natuurgebieden hoeft te conflicteren”, laat Vattenfall weten in een persbericht.

Hoewel het onderzoek wordt gesponsord door Vattenfall zijn volgens het bedrijf alle wetenschappelijke standaarden nageleefd. Het wordt binnenkort gepubliceerd in het Deens vaktijdschrift DOF BirdLife en heeft al een ‘peer review’ ondergaan.