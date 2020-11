Indrukwekkend natuurfenomeen vannacht: halo om de maan

Het is bepaald niet iets dat je elke dag ziet. Niet gek dus, dat Nederlanders vannacht massaal kiekjes maakten van de halo om de maan. De lichtgevende kring was prachtig te zien aan de nachtelijke hemel.

“Onze inbox is helemaal volgestroomd”, zegt meteoroloog Brian Verhoeven van Buienradar tegen RTL Nieuws. “De halo wordt ook wel ‘kleine kring’ genoemd in Nederland. Een wijde ring om de zon of de maan”, legt hij uit.

Wanneer het bijzondere verschijnsel is te zien, is niet te voorspellen. “Het is een optisch fenomeen. We hadden het gisteren te danken aan een laag dunne bewolking, genaamd cirrostratus, die op pak ‘m beet 8 kilometer hoogte hing,” vertelt Verhoeven.

Zo hoog is het ijskoud dus bestaan de wolken uit ijskristallen. “Het licht van de zon dat weerkaatst op de maan, wordt in die ijskristallen in een hoek van 22 graden gebroken”, zegt Verhoeven. “En dan zie je dus een kring om de maan.”

Het was ook een ‘blue moon‘. Dat wil zeggen dat er voor de tweede keer in één maand een volle maan was. Dat komt maar heel weinig voor, vandaar het Engelse spreek woord ‘once in a blue moon‘.