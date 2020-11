Shell vraagt ‘wat je zelf gaat doen aan het klimaatprobleem.’ Dat was tegen het zere been van Greta

“Wat ben jij bereid te veranderen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen,” vroeg Shell in een poll op Twitter. En dat pakte niet goed uit voor de oliegigant met boter op het hoofd. Want het zijn natuurlijk niet de mensen die een keertje minder douchen, vliegen of vlees eten, die het klimaatprobleem gaan oplossen. Het zijn de oliemaatschappijen, die nog te veel geld verdienen aan hun giftige goedje.

En dat werd Shell even ingewreven door mensen als Greta Thunberg, Amerikaans Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez en klimaatprofessor Katharine Hayhoe. “Wat ik bereid ben te doen? Ik ben bereid om je verantwoordelijk te houden voor dertig jaar lang liegen over klimaatverandering, terwijl je stiekem allang wist dat de uitstoot van fossiele brandstoffen de planeet kapot maakt,” schrijft Ocasio-Cortez.

“Dit is alsof je Freddy Krueger vraagt wat je bereid bent te veranderen voor een betere nachtrust,” reageert klimaatverslaggever van CNN, Bill Weir. “Ik ben zeker bereid om de oliemaatschappijen ter verantwoording te roepen, omdat ze willens en wetens de leefomstandigheden voor toekomstige generaties vernietigen,” aldus een boze Greta Thunberg.

Drie jaar geleden onthulde The Guardian een ‘vertrouwelijk’ Shell-rapport uit 1986 waarin staat dat ‘de huidige klimaatverandering mogelijk de grootste wordt in de geschiedenis’. Een Shell-film uit 1991 stelt: “De opwarming van de aarde is nog niet zeker, maar velen vinden dat het onverantwoord is om te wachten op het definitieve bewijs. Nu in actie komen is de enige veilige manier.”

We weten inmiddels hoe hard Shell in actie is gekomen sinds 1991.

