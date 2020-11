Beelden van reusachtige alligator die zo uit Jurassic Park lijkt weggelopen

Op een golfbaan in Florida is een gigantische alligator opgedoken. Het dier lijkt rechtstreeks uit het dinotijdperk te komen. Vooral de grote poten zijn opvallend. Even werd er gedacht dat de beelden fake zijn, maar een deskundige legt aan The Huffington Post uit dat er niets geks is aan het dier.

“Niet veel mensen zien het hoge loopje van een alligator,” legt John Brueggen, directeur van het St. Augustine Alligator Farm Zoological Park uit aan de Amerikaanse nieuwssite. “Maar er is niets abnormaals aan deze alligator.”

Directeur mediarelaties van Orlando’s Gatorland is het met hem eens. “Tegenwoordig kan alles gefaket worden, maar eerlijk gezegd zien deze beelden er echt uit.” Hij vervolgt: “Volwassen alligators van tegen de drie meter lang hebben poten van zo’n 60 centimeter. Als ze opstaan en deze specifieke loopbeweging maken lijken ze heel groot.”

Het waren de golfinstructeurs Tyler Stolting en Jeff Jones, die het dier op de golfbaan in Naples vastlegden. “Ik ben hier al een tijdje en verbaas me niet meer over zijn aanwezigheid”, aldus Jones. “Zolang niemand het in zijn hoofd haalt om hem eten te geven, is er geen probleem.”

Stolting zag het dier wel voor het eerst. “Ik was erg geschrokken. Ik heb al enkele alligators gezien, maar nooit een zo groot als deze.”

Kijk en huiver: