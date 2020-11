Babypanda voor het eerst te zien in Ouwehands Dierenpark

Op 1 mei is in Ouwehands Dierenpark een pandabeer geboren. Fan Xing, zoals de reuzenpanda is gedoopt, verbleef tot vandaag in het kraamhol van zijn moeder. Nu mocht hij voor het eerst naar buiten.

Maar daar had Fan Xing nog niet veel zin in. Hij bleef in het binnenverblijf, waar abonnementhouders van de zoo speciaal naar toe waren gekomen om hem te bewonderen.

Maar ze hoefden niet op veel aandacht te rekenen van Fan Xing. Het dier deed vooral waar panda’s goed in zijn: beetje luieren, beetje rollen, beetje slapen. Toch leuk om te zien: