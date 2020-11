Beelden van bijzondere vuurbol die boven Nederland te zien was

Gisteravond rond 19 uur was er een bijzondere vallende ster te zien boven Nederland. “Wauw. Dit noemen we een vuurbol, omdat hij zo helder was”, schrijft weerman Michiel Severin van Weerplaza op Twitter.

De meteoor was acht tot tien seconden te zien, voordat hij uitdoofde. “En dat is meestal zo”, zegt Severin in Het Parool. “Zo’n ding verbrandt hoog in de atmosfeer dus een heel groot deel van Noordwest-Europa kan hem dan zien. Bepaalde meteorenzwermen hebben een verhoogde kans op vuurbollen, omdat in dat ruimtegruis wat grotere stenen voorkomen. Afgelopen dinsdag hadden we de piek van de Leoniden. Mogelijk dat deze daarbij hoorde, maar voordat we dat weten moet er meer informatie verzameld worden.”

Op sociale media komen er vooral veel meldingen binnen uit Zeeland, Noord-Holland en Groningen. Het gaat om een vallende ster, oftewel een meteoor. Dit is een stukje ruimtegruis dat verbrandt in de dampkring. Hoe groter het gruis, hoe feller het licht en hoe langer de meteoor zichtbaar. Bij extreem groot gruis spreken we van een vuurbol.

Wauw, een schitterende vallende ster vanavond, iets voor 19 uur. Dit noemen we een #voorbol omdat hij zo helder is/was. Meer beelden zijn welkom! #meteoor #vallendester https://t.co/18HoKV4wTZ — Weerplaza.nl (@Weerplaza) November 20, 2020