Wetenschappers waarschuwen: Er dreigt een ‘tijdperk van pandemieën’

De kans op pandemieën neemt toe. Dat schrijven 22 vooraanstaande wetenschappers in een nieuw rapport. Ze waarschuwen dat ‘een tijdperk van pandemieën dreigt’.

Onderzoeker Peter Daszak, expert op het gebied van ziekte-ecologie vertelt aan Scientias.nl: “Niet-duurzame consumptie heeft geleid tot landbouwuitbreiding en intensivering, verandering van landgebruik, een groei in de handel in wilde dieren, klimaatverandering en andere milieuveranderingen die mensen, vee en wilde dieren nauw met elkaar in contact brengen. Verder blijkt dat we veel meer reizen en grotere handelsnetwerken hebben. Dit betekent dat wanneer een ziekteverwekker opduikt, die gemakkelijk de hele wereld kan besmetten.”

En de kans dat zo’n ziekteverwekker verschijnt, is niet gering, menen de onderzoekers. Volgens hen zijn er nog zo’n 1,7 miljoen ‘onontdekte’ virussen, die onder dieren leven. De helft daarvan zou mogelijk kunnen overspringen op mensen. Hoewel dat angstaanjagend klinkt, is ‘het cijfer niet bedoeld om mensen bang te maken’, aldus Robert Kessler tegen de wetenschapssite. “Wel willen we tot actie aanzetten.” Door over te stappen op een veel duurzamere levensstijl zou veel toekomstige ellende kunnen worden voorkomen.