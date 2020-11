In Nieuw-Zeeland zijn tientallen dolfijnen aangespoeld

Het is een treurig gezicht: zo’n honderd grienden en tuimelaars zijn afgelopen weekend gestrand op de Chathameilanden bij Nieuw-Zeeland. De prachtige dieren zijn allemaal overleden.

De hulp voor de vissen kwam pas laat op gang, omdat de plek, 800 kilometer uit de Nieuw-Zeelandse kust, moeilijk bereikbaar is. “Nog maar 26 grienden waren in leven toen we ze aantroffen”, meldt een woordvoerster van het ministerie van Natuurbescherming. “Maar die zagen er al erg verzwakt uit.” Ze konden niet meer teruggeduwd worden in zee. Daarvoor waren ze te zwak, de golven te hoog en de haaien in de buurt te gevaarlijk.

De oorzaak van de massastranding is onduidelijk. Eind september spoelden ook al honderden walvissen aan op een zandbank in het Australische Tasmanië. En zelfs in Zeeland strandden er afgelopen weekend twee dolfijnen.