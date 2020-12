Nederland scoort beroerd in klimaatindex: veel CO2-uitstoot en weinig duurzame energie

Nederland doet veel te weinig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In de ‘Climate Change Performance Index 2020‘ scoren we met een 29ste plek beduidend lager dan het EU-gemiddelde. Kijken we enkel naar CO2-uitstoot en het gebruik van duurzame energie dan presteren we nóg slechter.

De index wordt elk jaar ontwikkeld door meer dan 400 klimaatexperts en gepubliceerd door de ngo’s Germanwatch, NewClimate Institute en Climate Action Network. Zij beoordelen 57 landen en de Europese Unie. Alles bij elkaar goed voor 90 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Er zijn vier categorieën: de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van groene energie, efficiënt gebruik van energie en het klimaatbeleid.

In totaal komt Nederland op een 29ste plaats, waar de EU als geheel op plek 16 staat. Maar kijken we naar CO2-uitstoot dan vinden we Nederland terug op plaats 38, waar de Scandinavische landen allemaal in de top 10 staan, net als bijvoorbeeld India, Chili en Frankrijk. Wat de productie van duurzame energie betreft staat Nederland zelfs 39ste.

Die beroerde scores worden gecompenseerd door ons klimaatbeleid, waarmee we op een elfde plaats staan, net iets onder het EU-gemiddelde. Met andere woorden: het beleid is er wel, we voeren het alleen niet uit.