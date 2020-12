Weerman: witte kerst en Elfstedentocht komen niet meer

Jordi Huirne, de nieuwe weerman van SBS 6, denkt dat Nederland in 2020 de laatste witte kerst heeft gehad. En in 1997 de laatste Elfstedentocht. ,,De kans dat we ooit nog een witte kerst krijgen, is erg klein. We zijn de winter aan het kwijtraken,” zegt hij tegen het AD



Tussen 1961 en 1990 telde ons land nog gemiddeld 33 dagen waarop er sneeuw viel. Tussen 1991 en 2020 daalde dit aantal tot twintig. In het warmste scenario verwacht Huirne over dertig jaar nog maar vier sneeuwdagen en aan het einde van deze eeuw gemiddeld hooguit nog één per jaar. De sneeuw blijft dan ook meestal niet meer liggen. ,,De kans dat we überhaupt sneeuw krijgen in een jaar is dus al klein, laat staan dat die toevallig met kerst valt. De meeste meteorologen, die net als ik gek zijn van sneeuw, zien het somber in.”

,,De oudere mensen vinden het jammer, maar de jeugd weet simpelweg niet beter. Die raakt gewend aan de warmte en groeit op met zachte winters.”



Wat we ook op onze buik kunnen schrijven, is volgens weerman Huirne de Elfstedentocht. ,,Dat station is Nederland toch echt gepasseerd.”