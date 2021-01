Binnen drie weken bijna 70 graden temperatuurverschil in Spanje: van ijzige kou naar zomerweer

Het is nog nooit zo koud geweest in Spanje als een kleine drie weken geleden. Er werd een kouderecord genoteerd van -39 graden. Nu schiet het kwik opnieuw door, maar dan de andere kant op: in Alicante was het +29 graden deze week. 68 graden verschil dus.

Een warme wind uit Afrika zorgt aan de Costa Blanca voor uitzonderlijk hoge temperaturen. Gisteren tikte het kwik in Alicante de 29,2 graden aan. Daarmee wordt het record uit 1982 geëvenaard. En het warme weer is nog niet voorbij. Het zou zomaar een tropische dag van 30 graden kunnen worden aan de Spaanse kust.

Begin deze maand veroorzaakte storm Filomena in het noorden van het land nog extreme koude. Op grote hoogte kon het kwik tot onder de -35 zakken en in Madrid lag een dik pak sneeuw.

People: Spain is a very hot and sunny country. Me: pic.twitter.com/6kOfwdItBc — Be (@bethisisme) January 3, 2021