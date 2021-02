Zijn groenten uit de eigen tuin gezonder dan uit de supermarkt?

Of je nu bietjes, boontjes of bramen kweekt in je moestuin, ze zijn bijna altijd lekkerder dan uit de winkel. Maar zijn ze ook gezonder?

Waarschijnlijk wel. Maar dat komt vooral doordat er minder tijd zitten tussen oogst en eten. Ernst Woltering, hoogleraar productfysiologie & kwaliteit aan Wageningen Universiteit legt in het AD uit: “Tussen het oogsten en het moment dat een blaadje sla bij de consument op het bord ligt, is de vitamine C al bijna helemaal verdwenen.”

Maar volgens de hoogleraar is het nog belangrijker om te kijken naar wat je in je winkelmandje gooit. “Het verschil in vitamines tussen de verschillende rassen paprika’s is gigantisch.” Ook bij tomaten maakt het veel uit welke je koopt. “Kleine tomaten bevatten meestal meer vitamines en andere stoffen dan grote tomaten. Daarom zijn ze smaakvoller. Ik denk dat ik in de supermarkt ook wel tomaten kan vinden met meer lycopeen. Daarbij geldt: hoe roder, hoe meer lycopeen.”

En zoals bekend: diepvriesgroenten zijn soms gezonder dan verse, omdat ze direct na de oogst zijn ingevroren, waardoor voedingsstoffen beter behouden blijven.