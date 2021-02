Siberische Natalia over gevoelstemperatuur van -20: ‘Waar ik vandaan kom, noemen we dat lenteachtig’

Het hele land is in rep en roer vanwege het koude winterweer. Het KNMI kondigde code rood af, de treinen rijden nauwelijks en we verkeren allemaal in een soort van opgewonden toestand. Natalia Papaeva, die opgroeide in Siberië, is nogal verbaasd.

Ze komt uit het Oost-Siberische plaatsje Orlik. “Soms begrijp ik niet waarom de sneeuw in Nederland zo’n probleem is. Op zoveel plekken, zoals in Siberië, ligt er maandenlang sneeuw en hier is het gelijk code rood,” vertelt ze tegen RTL Nieuws. Ook van een gevoelstemperatuur van -20 graden is ze niet echt onder de indruk. “Waar ik vandaan kom, noemen we die temperaturen lenteachtig.”

De 31-jarige Natalia woont sinds acht jaar in Nederland, maar ze gaat nog regelmatig terug naar haar geboorteplaats. Daar kan het met gemak -30 of -40 graden worden. “Wanneer het extreem koud is, worden scholen en bedrijven gesloten. Zo kan iedereen lekker binnen blijven.”

Ze vindt dat Nederlanders zich vaak niet dik genoeg aankleden. “Dan hoor ik mensen met blote enkels klagen over de kou. Dat vind ik dan ook niet gek. In Siberië zie je echt niemand zo rondlopen, hoor!”