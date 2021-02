Dierenpolitie haalt 61 verwaarloosde honden uit woning in Twente

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie hebben vorige week 61 honden uit een woning in Twente gehaald. De dieren hadden een vervuilde vacht en leefden in donkere ruimtes, kattenbenches of kastjes. De vloer van het huis was besmeurd met uitwerpselen en urine, schrijft RTV Oost.

Vorige week gingen de inspecteurs opnieuw op bezoek bij de vrouw die de honden hobbymatig hield. Toen bleken er een stuk meer dieren in het huis te zijn dan bij een eerdere controle. De inspectoe kwam terug om te kijken of de situatie verbeterd was ten opzicht van een eerdere inspectie. Maar het tegendeel was het geval.

De eigenaresse probeerde tijdens de controle nog een deel van de honden in kastjes en benches te verstoppen, maar die werden allemaal ontdekt. Ook troffen de inspecteurs vier vogels aan in smerige kooien.