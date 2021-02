In zuidoosten mogelijk te koud voor strooizout

Het KNMI waarschuwt dat het in de zuidoostelijke helft van het land aan het einde van de nacht zo koud is geworden dat het strooizout niet meer werkt. Het gevolg is dat natte weggedeelten opvriezen en in de ochtend lokaal verraderlijk glad kan worden.

Het is in het oosten -12 aan het eind van de nacht. Het KNMI verwacht gevoelstemperaturen tussen de min 15 en min 20 graden.

Ook op andere plekken in het land kan het wegverkeer vandaag nog last hebben van het winterweer. Het blijft de hele dag aanhoudend glad door sneeuwresten, meldt het KNMI.

Tot en met zondag droog en koud, vrijdag en zaterdag zeer koud winterweer met steeds meer zon. ‘s Nachts matige tot strenge, lokaal zeer strenge vorst. Maandag 20% kans op invallende dooi met sneeuw en regen.