‘Klimaatverandering oorzaak pandemie: vleermuizen brachten 100 coronavirussen mee’

Mogelijk was er geen wereldwijde coronacrisis geweest als de aarde niet zo was opgewarmd. Dat blijkt uit een nieuwe studie die concludeert dat de Chinese provincie Yunnan een hotspot voor vleermuizen kon worden door klimaatverandering. De dieren brachten zeker honderd nieuwe coronavirussen de regio binnen.

De studie van onder meer de Universiteit van Cambridge en het Duitse Potsdam Institute for Climate Impact Research is de eerste die zo’n duidelijk verband legt. De onderzoekers wijzen op het ontstaan van nieuwe vegetatie in de provincie doordat het er warmer werd. Eerst was er alleen tropisch kreupelhout. Dat veranderde in tropische savanne om uiteindelijk loofbos te worden. Daardoor konden vele nieuwe vleermuissoorten zich verspreiden. Zij droegen allerlei coronavirussen bij zich. De onderzoekers schatten dat ze zo’n honderd nieuwe virussoorten introduceerden.

“De klimaatverandering heeft in de vorige eeuw het leefgebied voor vleermuizen veel aanlokkelijker gemaakt op de vermoedelijke ontstaansplaats van SARS-CoV-2. En dus ook voor de vele coronavirussen die deze dieren dragen”, legt zoöloog Robert Beyer van de Universiteit van Cambridge uit. De schubdieren die ook in Yunnan leven hebben mogelijk als tussengastheer gefungeerd voor Covid-19. Deze dieren werden verhandeld op de beruchte markt in Wuhan waar het virus vermoedelijk voor het eerst op een mens oversprong.