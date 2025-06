Deze vitamine doet je huid jaren jonger lijken en we weten nu eindelijk waarom

Nieuw onderzoek legt uit hoe vitamine C op genetisch niveau werkt om huidveroudering tegen te gaan. Dat kan leiden tot nieuwe behandelmethoden die mensen er jonger uit laten zien dan hun werkelijke leeftijd.

Japanse onderzoekers hebben ontdekt dat vitamine C specifieke genen activeert die de groei van huidcellen stimuleren. Dit mechanisme voorkomt de verdunning van de buitenste huidlaag die optreedt tijdens het verouderingsproces. Het onderzoek werd gepubliceerd in het vakblad Journal of Investigative Dermatology.

Het onderzoek toont aan dat de vitamine direct ingrijpt op het DNA van huidcellen. Door bepaalde moleculaire 'schakelaars' te beïnvloeden, worden genen geactiveerd die normaal gesproken inactief blijven. De experimenten werden uitgevoerd op in het laboratorium gekweekte cellen die de menselijke huid nabootsen.

Twee weken voor zichtbaar effect

Wanneer de onderzoekers vitamine C aanbrachten, zagen ze na een week al een dikkere huidlaag ontstaan. Na twee weken was dit effect nog duidelijker geworden.

Het geheim zit in de manier waarop vitamine C zogenoemde methylgroepen weghaalt van DNA-stukken. Deze methylgroepen functioneren als remmers die genen uitschakelen. Door ze te verwijderen, kunnen genen weer actief worden die zorgen voor celgroei en -vernieuwing.

Eerdere studies hadden al aangetoond dat vitamine C gunstig is voor de huid. Dit nieuwe onderzoek laat echter zien dat de werkzaamheid zeer direct is en plaatsvindt op het DNA-niveau.