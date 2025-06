Eindelijk. Plasterk zegt lidmaatschap PvdA op

Telegraaf-columnist en oud-minister Ronald Plasterk (PvdA) zegt zijn partijlidmaatschap op. In de krant schrijft hij dat hij zich niet langer kan vinden in het Israël-standpunt van de PvdA. De motie van Kamerlid Kati Piri (GroenLinks-PvdA), waarin het kabinet werd opgeroepen een volledig wapenembargo in te stellen tegen Israël, was voor Plasterk de spreekwoordelijke druppel. Een embargo zou inhouden dat Nederland geen onderdelen meer levert aan de Iron Dome-luchtverdediging.

De liefde tussen Plasterk en zijn partij was al langer bekoeld. In De Telegraaf schreef hij veel kritische columns over zijn partij. Dat hij als informateur betrokken was bij het vormen van een rechts kabinet met de PVV, iets waarvoor hij bovendien als premier in beeld was, werd hem door zijn partij niet in dank afgenomen. Ook was hij een uitgesproken tegenstander van de fusie met GroenLinks.