Goud maakt pas op de plaats; dit edelmetaal neemt het stokje over op de beurs en bij de juwelier

De goudprijs is het afgelopen jaar enorm gestegen, maar de rek lijkt er nu wel even uit te zijn. Een ander edelmetaal neemt het stokje over op de beurs én bij de juweliers. De prijs van platina schiet omhoog, alleen gisteren al noteerde het een plus van 5 procent. Hiermee maakt een sprong naar het hoogste niveau sinds 2014. In het afgelopen half jaar is het edelmetaal zo'n 45 procent meer waard geworden. Daarmee laat het zelfs goud achter zich als het gaat om prijsstijging.

Het zeldzame aardmetaal, vooral bekend van sieraden en industriële toepassingen, staat volop in de belangstelling. Met name de mode-industrie zorgt voor de huidige run op het glanzende goedje. De sterk gestegen goudprijs heeft Aziatische juweliers massaal doen overstappen naar platina.

Vraag uit China stuwt markt

“De recente stijging van Chinese investeringen en vervanging van sieraden zet het tekort aan platina in de schijnwerpers”, zegt Justin Lin, analist van Global X ETF’s. Zijn boodschap is duidelijk: er is wereldwijd simpelweg te weinig platina beschikbaar voor de groeiende vraag.

Ook palladium lift mee op de hausse. Dat metaal, dat net als platina veel wordt gebruikt in autokatalysatoren om schadelijke stoffen te filteren, is vandaag met bijna 4 procent gestegen. In zes maanden tijd liep de prijs op met maar liefst 20 procent.

Palladium doet vrolijk mee

Volgens Lin zijn de twee metalen nauw met elkaar verbonden: “Palladium en platina zijn intrinsiek met elkaar verbonden, omdat ze afhankelijk van de relatieve prijzen kunnen worden gebruikt in autokatalysatoren. We kunnen dus een positief momentum verwachten voor palladium als gevolg van de stijging van platina.”

Vrees voor heffingen

Met andere woorden: als platina te duur wordt, stappen fabrikanten over op palladium. Een ander aspect dat bijdraagt aan de krapte is geopolitiek van aard. De grootste platinareserves bevinden zich al jaren in Londen en Zürich, maar die voorraden slinken. Ongeveer een half miljoen ounce is recentelijk overgeheveld naar opslagplaatsen in de Verenigde Staten. Dit vanwege de aantrekkelijke prijsverschillen tussen markten en de groeiende angst voor invoerheffingen.

De nervositeit op de markt neemt toe, de fysieke beschikbaarheid neemt af en de prijs gaat daarom – tot op heden – in sneltreinvaart omhoog.