6 tips om te zorgen dat je je niet veel meer aantrekt van wat anderen van je vinden

We doen het allemaal: ons iets aantrekken van wat anderen vinden. Maar sommigen van ons doen het wel heel erg en dan kan ik je verlammen.

Het vrijmaken van jezelf van de constante zorg over wat anderen van je denken is een van de meest bevrijdende stappen die je kunt nemen richting een authentiek en gelukkig leven. Te veel bezig zijn met de mening van anderen kan leiden tot stress, onzekerheid en het verliezen van je eigenheid. Deze zes tips helpen je om meer emotionele onafhankelijkheid te ontwikkelen en je minder aan te trekken van oordelen van buitenaf.

1. Besef dat anderen niet zo bezig zijn met jou als jij denkt

De eerste en misschien wel belangrijkste realisatie is dat mensen veel minder met jou bezig zijn dan je denkt. Terwijl jij je intensief bewust bent van alles wat je doet en zegt, zijn anderen meestal te druk bezig met hun eigen gedrag en uitspraken om nauwlettend in de gaten te houden wat jij precies zegt of doet. Die ene knullige opmerking die dagen in jouw hoofd echoot, is bij anderen waarschijnlijk binnen een uur vergeten.

In werkelijkheid kijkt niemand op die uitvergrote manier naar jou als jijzelf. Dit besef alleen al kan enorm helpen om je minder druk te maken over wat andere mensen vinden. De gemiddelde persoon bij een familieverjaardag zal aan het eind van de dag al grotendeels vergeten zijn wat jij precies hebt gezegd of gedaan.

2. Stop met gedachten invullen voor anderen

Je kunt pas werkelijk weten wat andere mensen over jou denken als ze het expliciet uitspreken. Vaak leggen we anderen woorden in de mond en interpreteren we een opgetrokken wenkbrauw als "Die vindt me vast raar!". Maar hoe weet je dat diegene je echt vreemd vindt? In feite vul je die gedachten voor de ander in zonder enige basis.

Probeer daarom bewust te kijken naar wat iemand letterlijk zegt en welke interpretatie jij daaraan koppelt. Komen die twee wel overeen? Of heb je de ander woorden in de mond gelegd? Deze vaardigheid om te onderscheiden tussen feiten en interpretaties is cruciaal voor emotionele onafhankelijkheid.

3. Ontwikkel een sterke relatie met jezelf

Emotionele onafhankelijkheid heeft te maken met de mogelijkheid om je eigen emoties te reguleren en controleren. Wie emotioneel onafhankelijk is, heeft geen voortdurende bevestiging nodig van anderen en kan ook zonder aandacht en complimentjes sterk in zijn schoenen staan.

Begin met jezelf beter te leren kennen. Hoe meer je weet wat belangrijk voor je is, wat je leuk vindt, wat je wilt doen, wat je behoeften zijn en hoe je deze wilt vervullen, hoe makkelijker het wordt om je te positioneren en al je keuzes te durven maken. Als het je raakt dat anderen iets van je vinden, is dat vaak een teken dat je zelf nog twijfels hebt. Door je te verdiepen in waarom bepaalde keuzes voor jou de beste zijn, kun je volledig achter je beslissingen gaan staan.

4. Stel heldere grenzen en accepteer jezelf

Grenzen stellen is essentieel om emotioneel onafhankelijk te blijven. Het helpt je om voor jezelf op te komen en aan anderen te communiceren wat je wel en niet accepteert. Door je grenzen aan te geven, kun je duidelijk communiceren over wat je comfortabel vindt en wat je verwacht van anderen, wat helpt om onduidelijkheid en misverstanden te voorkomen.

Zelfacceptatie speelt hierin een cruciale rol. Het betekent dat je jezelf aanvaardt zoals je nu bent - met al je sterke punten, zwakheden en imperfecties. Je hoeft niet alles van jezelf leuk te vinden, maar je kunt wel stoppen met jezelf voortdurend te veroordelen. Zelfacceptatie vermindert onzekerheid en vergroot je zelfvertrouwen, zelfliefde, innerlijke rust en vrijheid.

5. Vervang zelfkritiek door zelfcompassie

De innerlijke criticus kan een grote rol spelen in hoe veel waarde je hecht aan de mening van anderen. Door jezelf constant af te kraken, word je gevoeliger voor externe bevestiging. Zelfkritiek activeert je stresssysteem en zorgt ervoor dat je jezelf zowel aanvalt als verdedigt - een uitputtende cyclus.

De beste antidote tegen de innerlijke criticus is zelfcompassie. Elke keer als je merkt dat je kritiek op jezelf uit, kun je zelfcompassie inzetten. Dit verzacht de pijn van het aangevallen worden door gebruik te maken van je ingebouwde zorgsysteem. Behandel jezelf zoals je een goede vriend zou behandelen in een moeilijke situatie.

6. Focus op mensen die je wel begrijpen en ondersteunen

Je kunt nooit iedereen in je omgeving tevreden stellen . Het is daarom verstandig om kritisch te kijken naar welke één of twee personen je werkelijk tevreden moet houden. Beperk de mensen van wie je advies vraagt tot degenen die dicht bij je staan of die je over specifieke onderwerpen goed kunnen adviseren.

Verspil je energie niet aan vijandigheid en negativiteit, maar zoek de mensen en situaties op die jou gelukkig maken. Ga om met mensen die je stimuleren in plaats van je energie opslurpen. Mensen die het hardst oordelen over anderen hebben zelf vaak het laagste gevoel van eigenwaarde, en hun oordeel zegt meer over hen dan over jou.