'Hittefabriek': De Spaanse costa's worden deze zomer (te) heet

In het zuiden van Europa is het nu, eind juni, uitzonderlijk heet. Met name in Spanje worden temperaturen bereikt die bij het hoogtepunt van de zomer horen. Dat voorspelt voor de costa's niet veel goeds. Wat het erger maakt: ook 's nachts blijft het zweterig warm

De Spaanse kustgebieden staan daardoor deze zomer voor een periode van uitzonderlijke hitte, met temperaturen die op meerdere costa's ver boven de normale waarden zullen uitstijgen. De eerste officiële hittegolf van het seizoen is al begonnen, waarbij meteorologen waarschuwen voor langdurige perioden van extreme warmte die tot ver in juli kunnen aanhouden.

Costa del Sol

De Costa del Sol staat aan het begin van wat mogelijk een van de heetste zomers in jaren wordt. De verwachtingen wijzen op maximumtemperaturen die regelmatig de 30°C zullen overschrijden, met uitschieters naar 40°C of hoger wanneer de terral - een lokale föhnwind - over de regio waait. Deze warme wind uit het binnenland kan de temperaturen aanzienlijk verhogen en zorgt voor verstikkende omstandigheden langs de kust.

Costa Brava: Noordelijke Hitte met Onweersrisico

De Costa Brava ervaart momenteel al extreme temperaturen, met actuele voorspellingen die dagtemperaturen van 32 °C en nachttemperaturen rond 30 °C aangeven. De eerste officiële hittegolf van de zomer in Catalonië brengt temperaturen tot 41 °C in het binnenland, waarbij kustplaatsen relatief koeler blijven maar nog steeds zeer warme omstandigheden ervaren.

Een opmerkelijk fenomeen aan de Costa Brava is dat de nachten tropisch warm blijven, met minimumtemperaturen die niet onder de 25 °C zakken. Deze "tropische nachten" maken het slapen lastig en zorgen voor aanhoudende belasting van het menselijk lichaam. De verwachting is dat deze omstandigheden tot begin juli aanhouden, met slechts beperkte verkoeling in de daaropvolgende periode.

Costa Blanca

De Costa Blanca kent een mediterraan klimaat dat garant staat voor langdurige periodes van hitte tijdens de zomermaanden. Juli en augustus staan vrijwel garant voor tropische temperaturen, waarbij het kwik regelmatig oploopt naar waarden rond de 30 °C. De regio heeft het voordeel dat extreme hitte van 40 °C minder frequent voorkomt dan in zuidelijker gelegen gebieden zoals de Costa del Sol.

Actuele voorspellingen voor kustplaatsen als Alicante tonen een trend van tropische nachten, waarbij de temperaturen 's nachts niet onder de 25°C zakken. Deze warme nachten, gecombineerd met dagtemperaturen die in augustus kunnen oplopen tot 32 °C, zorgen voor een aanhoudende hittebelasting. De verwachting is dat deze omstandigheden de komende weken blijven aanhouden, wat wijst op een bijzonder warme zomerperiode.

Valencia en Oostkust

De regio Valencia en de oostelijke kustgebieden ervaren momenteel al zeer hoge temperaturen, met voorspellingen die dagtemperaturen van 33 °C en nachttemperaturen rond 24-25°C aangeven. De combinatie van hoge temperaturen en verhoogde luchtvochtigheid langs de kust maakt de warmte extra zwaar voelbaar.

De komende week worden in Valencia dagelijks temperaturen van 32-33°C verwacht, waarbij de nachten benauwd blijven met minimumtemperaturen tussen 23-25°C. Deze consistente hitte, gecombineerd met minimale neerslagkansen, wijst op een stabiel hogedrukgebied dat extreme zomerse omstandigheden veroorzaakt

Atmosferische Blokkade en langetermijnvooruitzichten

, kan ervoor zorgen dat de extreme temperaturen weken aanhouden in plaats van de gebruikelijke cyclische patronen. Meteorologen waarschuwen voor een "atmosferische blokkade" boven Spanje, waarbij een combinatie van een hogedrukgebied en een hoogtedepressie (DANA) ervoor zorgt dat de hitte langdurig boven de regio blijft hangen. Deze situatie, die wordt omschreven als een "hittefabriek" kan ervoor zorgen dat de extreme temperaturen weken aanhouden in plaats van de gebruikelijke cyclische patronen.

De temperaturen op 1.500 meter hoogte liggen momenteel 5-10°C boven het normale niveau, wat wijst op een zeer stabiele en intense hittegolf. Deze atmosferische configuratie suggereert dat de extreme omstandigheden mogelijk tot ver in juli kunnen aanhouden, met slechts beperkte verlichting in de noordelijke regio's.