Een op de vijf sterfgevallen in 2018 veroorzaakt door luchtvervuiling

Steeds verschijnen er weer nieuwe studies die aantonen dat luchtvervuiling nog ongezonder is dan gedacht. Volgens de laatste inzichten zou in 2018 een op de vijf sterfgevallen het gevolg zijn van luchtvervuiling die veroorzaakt is door fossiele brandstoffen.

Het gaat in totaal om 8,7 miljoen doden in een jaar wereldwijd. In Oost-Azië is de situatie verreweg het ernstigst met ruim 30 procent van de sterfgevallen die is toe te schrijven aan luchtvervuiling. Maar ook in Europa en de VS gaat het om 13 tot bijna 17 procent van het totale sterftecijfer. De onderzoekers van onder meer Harvard en University College London hebben meer specifiek naar lokale luchtvervuiling gekeken in plaats van het gemiddelde van een heel land te nemen. Dat is een van de redenen waarom de cijfers stukken hoger uitvallen dan eerder werd geraamd.

De onderzoekers waren erg verrast door de torenhoge getallen. “We waren in het begin erg terughoudend met de resultaten, omdat ze zo verbazingwekkend zijn, maar we ontdekken meer en meer de enorme impact van luchtvervuiling,” zegt onderzoeker Eloise Marais van University College London. “Het is wijdverspreid. Hoe meer we zoeken naar effecten, hoe meer we er vinden.”

Volgens de wetenschappers stierven er in 2018 meer mensen aan luchtvervuiling dan aan de gevolgen van roken en malaria. “We vinden het onacceptabel dat luchtvervuiling zo’n sluipmoordenaar is,” zegt Neelu Tummala, een keel- neus- en oorarts aan de George Washington University School of Medicine and Health Sciences. “De lucht die we inademen heeft impact op ieders gezondheid, maar vooral die van kinderen, ouderen, mensen met een lager inkomen en van kleur. In stedelijke gebieden is de gezondheidsschade het grootst.”