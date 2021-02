In Rusland worden honden spontaan blauw: ‘We moeten hun gezondheid controleren’

In de Russische stad Dzerzjinsk kregen honden plots een blauwe vacht. Het is onduidelijk hoe dat kan, maar vermoedelijk heeft een gesloten plexiglasfabriek er iets mee van doen.

De fabriek loosde jarenlang illegaal chemisch afval, waaronder de stof kopersulfaat. In droge vorm is dat wit, maar zodra het reageert met water verandert het in pentahydraat, dat blauw van kleur is. “Ze moeten een bepaald stofje hebben gevonden en daarin hebben gerold”, aldus een woordvoerder van de stad.

De lokale autoriteiten willen nu enkele honden vangen om ze nader te kunnen onderzoeken. “We moeten de gezondheid controleren en achterhalen waar de blauwe vacht vandaan komt”, vult de woordvoerder aan.

De blauwe honden zien er vreemd uit: