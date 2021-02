Vanmiddag dooi en dan zal het hard gaan

Wie nog wil schaatsen is misschien nog net op tijd. Zondagmiddag valt de dooi in en dan wordt het ijs slechter. Morgen dooit het echt en is de winter van 2021 voorbij. Het wordt eerst even herfst. De temperatuur schiet omhoog en het gaat bovendien regenen. Dan ligt er water op het ijs, begint het te smelten en wordt het gevaarlijk. Met dubbele cijfers op de thermometer, want het kan lokaal zelfs een graad of elf worden in het zuiden. Volgend weekeind begint het steeds meer te lijken op behoorlijk zacht weer van 15 tot 18 graden. Dat is bijna lente.”