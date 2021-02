Zwarte sneeuw bedekt duinen bij Tata Steel: “Normaal zie je vervuiling niet zo duidelijk”

De sneeuw heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het niet erg fris is om in de buurt van Tata Steel in IJmuiden te wonen. De eens zo parelwitte sneeuw kleurde de afgelopen dagen smerig zwart. Omwonenden plaatsten foto’s ervan op het Twitteraccount van milieuactiegroep Frisse Wind Nu.

Het is vermoedelijk gruis van de opslag van ijzererts en steenkool dat over de sneeuw is gewaaid, schrijft de IJmuider Courant. Verwaaiing van de smerige troep is verboden: in de vergunning van Tata Steel staat dat stof niet verder dan twee meter mag verwaaien. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft dan ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Normaal gesproken wordt het gruis nat gespoten om verwaaiing te voorkomen. Door de vorst is dat lastiger, maar de omgevingsdienst heeft Tata daar ruim van tevoren voor gewaarschuwd.

“Nu is het zichtbaar, met dank aan de sneeuw, maar deze vervuiling gebeurt natuurlijk veel vaker. Alleen dan zie je het niet zo duidelijk”, zegt Sanne Walvisch, een van de omwonenden, tegen AD.nl. “Dit is enorm confronterend. Nu zie je het op de sneeuw, maar wij zien dit ook vaak op onze vensterbanken, auto’s en noem maar op. Hier leven wij dus in. We hebben hier dus ook nooit de ramen open, zelfs niet als het warm is. We houden ook altijd rekening met de wind, checken de windrichting bijvoorbeeld voordat we gaan hardlopen.”

De stichting Frisse Wind Nu heeft eerder al bekendgemaakt dat longkanker in het IJmond-gebied 25 procent vaker voorkomt dan in de rest van Nederland.