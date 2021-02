Het wordt nog warmer: zondag 19 graden

Die handschoenen en sjaal kun je diep opbergen. Sterker nog, de zomerjurk kan uit de kast. Het contrast tussen vorig weekend en komend weekend kan bijna niet groter. “Het wordt echt genieten”, zegt meteoroloog William Huizinga van Buienradar tegen RTL Nieuws.

Er was al mooi weer voorspeld, maar het wordt nog warmer dan verwacht. Huizinga: “Het wordt met 19 graden in het zuiden en zuidoosten nog een tikkie warmer.” Dat begint zaterdag al. “Zaterdag is het al gekkenwerk, dan wordt het gemiddeld 16 tot 17 graden en in het zuidoosten zelfs 18 graden”, zegt Huizinga.

Er is zelfs sprake van een echte lentedag. “De eerste dag in het jaar waarop het 15 graden of meer wordt, noemen we de eerste lentedag”, zegt de meteoroloog. En het is niet alleen warm, maar ook zonnig. “Er is die dag geen wolkje aan de lucht. In het zuiden kan het kwik de 19 graden aantikken.”