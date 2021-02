Man van Nederlandse vrouw opgegeten door twee krokodillen: ‘Hij had geen schijn van kans’

Bang was hij niet en hij deed het vaker: de 69-jarige Andy ging vorige week nietsvermoedend vissen bij Hinchin Brook Island, in het Australische Queensland. Hij werd het slachtoffer van twee krokodillen.

Zijn Nederlandse vrouw Erica werd pas bezorgd toen het donker werd en Andy nog altijd niet thuis was. Diezelfde avond waarschuwde ze de hulpdiensten en werd een zoektocht georganiseerd. De volgende dag vonden ze zijn bootje, zonder Andy erin. Wel zwom er een krokodil van drie meter lag om het bootje heen. “Andy’s bootje was twee meter. Hij heeft geen schijn van kans gehad”, vertelt een familielid van Erica aan RTL Nieuws.

Toen de politie het dier opensneed werd de ergste vrees bewaarheid: in de buik zaten de lichaamsdelen van Andy. Enkele dagen later vond de politie een nog grotere krokodil. Ook die werd gedood en onderzocht en ook in diens buik zijn resten van Andy teruggevonden.

Niet iedereen is het eens met de actie van de politie. Op social media klinken reacties als: “Het is het gebied van de crocs, mensen kennen het risico als ze ernaar toe gaan. En waarom zat hij dan ook in zo’n klein bootje?”